Російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив, що починає вихід з голодування. Напередодні його двічі обстежував консиліум цивільних лікарів.

Політик заявив, що завдяки величезній підтримці хороших людей у всьому світі, вдалося досягти значного прогресу. Про це він написав у своєму інстаграмі.

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Навальний процитував Алісу з "Країни чудес" й зауважив: "Треба бігти, щоб залишитися на місці. А щоб кудись дістатися, треба бігти вдвічі швидше".

Я біг, намагався, падав, оголошував голодування, але все одно без вашої допомоги тільки розбив собі лоба,

– написав опозиціонер.

Він зазначив, що раніше з нього насміхалися через прохання про медичну допомогу, не давали ліки та не дозволяли їх передавати. Натомість тепер його обстежують, роблять аналізи.

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