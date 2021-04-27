Городской суд Москвы запретил Фондам оппозиционера Алексея Навального пользоваться СМИ и размещать материалы в сети. В то же время им не будут позволять участвовать в выборах и референдумах, а также пользоваться банковскими вкладами.

Соответствующее решение будет обжаловать защита Навального. В то же время полный перечень запретов не обнародовали, поскольку дело фондов оппозиционера рассматривали в закрытом режиме.

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В пресс-службе суда уточнили, что меры приняли по иску прокуратуры о "запрете деятельности организаций за экстремизм". В случае решения суда по пользованию Фондом борьбы с коррупцией и Фондом защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ) банковским вкладам есть исключения относительно:

проведение расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью организаций,

возмещение причиненного их действиями ущерба;

уплата налогов, сборов или штрафов;

расчеты по трудовым договорам.

Важно. В России из-за решения прокуратуры Москвы прекратили работать штабы Алексея Навального. Их пытаются признать экстремистскими организациями.

Навальный опубликовал новое обращение

Также 27 апреля Алексей Навальный в инстаграме опубликовал новую запись, где обратил внимание на то, что за последние 12 месяцев ему пришлось много общаться с врачами.

"Сначала врачи спасли меня, умирающего от отравления химическим оружием в самолете. Потом спасли второй раз, рискуя карьерами, объяснив моей жене и всем, что меня надо немедленно увозить из омской больницы, где их злые коллеги прикончат меня по приказу Кремля", – написал Навальный.

Он рассказал, что значительное количество врачей пытались добиться нормального лечения для него в колонии несмотря на риск ареста.

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