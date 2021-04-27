Фондам Навального запретили пользоваться банками и СМИ: новое обращение оппозиционера
Городской суд Москвы запретил Фондам оппозиционера Алексея Навального пользоваться СМИ и размещать материалы в сети. В то же время им не будут позволять участвовать в выборах и референдумах, а также пользоваться банковскими вкладами.
Соответствующее решение будет обжаловать защита Навального. В то же время полный перечень запретов не обнародовали, поскольку дело фондов оппозиционера рассматривали в закрытом режиме.
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В пресс-службе суда уточнили, что меры приняли по иску прокуратуры о "запрете деятельности организаций за экстремизм". В случае решения суда по пользованию Фондом борьбы с коррупцией и Фондом защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ) банковским вкладам есть исключения относительно:
- проведение расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью организаций,
- возмещение причиненного их действиями ущерба;
- уплата налогов, сборов или штрафов;
- расчеты по трудовым договорам.
Навальный опубликовал новое обращение
Также 27 апреля Алексей Навальный в инстаграме опубликовал новую запись, где обратил внимание на то, что за последние 12 месяцев ему пришлось много общаться с врачами.
"Сначала врачи спасли меня, умирающего от отравления химическим оружием в самолете. Потом спасли второй раз, рискуя карьерами, объяснив моей жене и всем, что меня надо немедленно увозить из омской больницы, где их злые коллеги прикончат меня по приказу Кремля", – написал Навальный.
Он рассказал, что значительное количество врачей пытались добиться нормального лечения для него в колонии несмотря на риск ареста.
Что известно о состоянии здоровья Навального
- 31 марта российский оппозиционер объявил голодовку в знак протеста. Навальный требовал допустить к нему в колонию врача в связи с ухудшением состояния здоровья.
- Впоследствии врач Навального сообщила, что его состояние критическое, и предупредила, что осужденному политику может грозить остановка сердца.
- Федеральная служба исполнения наказаний таки сообщила, что оппозиционера переводят из колонии в стационар областной больницы для осужденных.
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