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Роскошная "зона"

В России сообщили о планах создать высокотехнологичные СИЗО и колонии. Там вроде бы наконец создадут надлежащие условия для отбывания наказаний. Однако если говорить о "роскошных" тюрьмах, то одна такая у России уже есть.

Памятников много не бывает

В Екатеринбурге рядом с памятником Георгию Жукову установили еще один – Жукову. Конный маршал высотой 8 метров уже стоял у штаба центрального военного округа, но этого, похоже, оказалось мало.

Воскрешение мамонта

В Якутии в одном из университетов завершили установку оборудования для исследований клеток. Там намерены возрождать древних животных, в частности мамонтов.

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