Другие курьезные события, которые произошли в России по состоянию на 17 января – узнавайте в программе.

К теме Лукашенко вручил букет человеку без рук: возмутительный поступок попал на видео

"Цензура" для России

Facebook заблокировал страницу российской делегации на переговорах в Вене. Ее представители распространяли только заявления своего руководства. В Роскомнадзоре такие действия уже назвали "цензурой".

Дипломатия по-русски

В США отреагировали на введение российских миротворцев в Казахстан. Россия оставить эту ситуацию без ответа не смогла. В частности, депутат Госдумы призвал США задуматься, почему другие страны "не обращаются к ним за помощью".

Угрозы для США

Российский депутат Евгений Федоров предложил нанести США ядерный удар. По его словам, это один из вариантов демонстрации решимости России и способ заставить американцев стать более уступчивыми во время переговоров.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно просмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 17 января: смотрите видео