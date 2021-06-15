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К теме Вести Кремля: Лукашенко задумался о будущем и хочет вооружить население

Теория Жириновского

Владимир Жириновский стал спортивным экспертом и назвал причину поражения российской сборной по футболу. По его словам, у других стран есть "допинг", а у бедных россиян его нет. Также они очень хорошие, поэтому и проигрывают.

Запугивание Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что мирных белорусов стоит научить использовать стрелковое оружие. Все для того, чтобы в "тяжелые времена не пришлось учиться на поле боя". Однако теперь он запугивает цивилизованный мир другими методами.

Увольнение в "Роскосмосе"

Космонавта Сергея Крикалева освободили с должности исполнительного директора пилотируемых программ "Роскосмоса". По его словам, причиной стало несогласие с решением снимать фильмы на МКС.

Слезы Бузовой

На российском спортивном телеканале решили поговорить о "Евро-2020" с Ольгой Бузовой. Однако в "экспертности" певицы усомнились, поэтому она расплакалась в эфире.

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Выпуск программы "Вести Кремля" за 15 июня 2021: смотрите видео