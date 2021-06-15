Про інші курйозні події, які відбулись у Росії та Білорусі 15 червня – читайте далі.

До теми Вєсті Кремля: Лукашенко задумався про майбутнє і хоче озброїти населення

Теорія Жириновського

Володимир Жириновський став спортивним експертом та назвав причину поразки російської збірної з футболу. За його словами, інші країни мають "допінг", а в бідних росіян його немає. Також вони дуже добрі, тому й програють.

Залякування Лукашенка

Олександр Лукашенко заявив, що мирних білорусів варто навчити поводитися зі стрілецькою зброєю. Усе для того, щоб у "важкі часи не довелося вчитися на полі бою". Однак тепер він залякує цивілізований світ іншими методами.

Звільнення у "Роскосмосі"

Космонавта Сергія Крикальова звільнили з посади виконавчого директора пілотованих програм "Роскосмосу". За його словами, причиною стала незгода з рішенням знімати фільми на МКС.

Сльози Бузової

На російському спортивному телеканалі вирішили поговорити про "Євро-2020" з Ольгою Бузовою. Однак в "експертності" співачки засумнівалися, тому вона розплакалася під час ефіру.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Випуск програми "Вєсті Кремля" за 15 червня 2021 року: дивіться відео