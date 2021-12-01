О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 1 декабря – читайте дальше.

Обратите внимание Де-факто и де-юре: Лукашенко назвал Крым "российским"

Силовики России хотят предотвращать массовые протесты

"Ростех" к 2022 году планирует разработать программное обеспечение, которое будет помогать силовикам предотвращать массовые протесты. В то же время соответствующая разработка не изменит действия российской милиции, привыкшей сразу брать в руки дубинку.

Махи Путина

Владимир Путин отметился нелогичным заявлением и анонсировал появление в России "нового гиперзвукового оружия с максимальной скоростью аж 9 Махов". Однако ракетный комплекс "Авангард" якобы достигал скорости в 27 Махов.

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