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Вести Кремля: Маленькая мечта Лукашенко. Стрижка Цукерберга

Вести Кремля - Читати новину українською

В выпуске программы "Вести Кремля" за 25 мая – Лукашенко заявил, что сможет обороняться, если будет карманный пистолет, а на шее – висеть автомат. А еще свои ракеты. Именно это стало главной причиной споров с Путиным. Создателя Фейсбука снова подстригла его жена Присцилла Чан и подарила соцсетям новое поле для фотошопа и конспирологии.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:

Медвежьи услуги.

Платный Крым.

Автор: Юрий Гаврищак
Теги: Александр Лукашенко Новости Беларуси Новости России Вести Кремля
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