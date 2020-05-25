Вести Кремля: Маленькая мечта Лукашенко. Стрижка Цукерберга

В выпуске программы "Вести Кремля" за 25 мая – Лукашенко заявил, что сможет обороняться, если будет карманный пистолет, а на шее – висеть автомат. А еще свои ракеты. Именно это стало главной причиной споров с Путиным. Создателя Фейсбука снова подстригла его жена Присцилла Чан и подарила соцсетям новое поле для фотошопа и конспирологии.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Медвежьи услуги. Платный Крым.