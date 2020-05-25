Вести Кремля: Маленькая мечта Лукашенко. Стрижка Цукерберга
В выпуске программы "Вести Кремля" за 25 мая – Лукашенко заявил, что сможет обороняться, если будет карманный пистолет, а на шее – висеть автомат. А еще свои ракеты. Именно это стало главной причиной споров с Путиным. Создателя Фейсбука снова подстригла его жена Присцилла Чан и подарила соцсетям новое поле для фотошопа и конспирологии.
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
Медвежьи услуги.
Платный Крым.
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