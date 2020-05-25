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Вєсті Кремля: Маленька мрія Лукашенка. Стрижка Цукерберга

Вєсті Кремля -

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 травня – Лукашенко заявив, що зможе оборонятися, якщо матиме кишеньковий пістолет, а на шиї весітиме автомат. А ще свої ракети. Саме це стало головною причиною суперечок з Путіним. Творця Фейсбуку знову підстригла його дружина Прісцила Чан і подарувала соцмережам нове поле для фотошопу і конспірології.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:

Ведмежі послуги.

Платний Крим.

Автор: Юрій Гаврищак
Теги: Олександр Лукашенко Новини Білорусі Новини Росії Вєсті Кремля
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