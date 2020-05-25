Вєсті Кремля: Маленька мрія Лукашенка. Стрижка Цукерберга
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 травня – Лукашенко заявив, що зможе оборонятися, якщо матиме кишеньковий пістолет, а на шиї весітиме автомат. А ще свої ракети. Саме це стало головною причиною суперечок з Путіним. Творця Фейсбуку знову підстригла його дружина Прісцила Чан і подарувала соцмережам нове поле для фотошопу і конспірології.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Ведмежі послуги.
Платний Крим.
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