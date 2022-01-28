Другие курьезные события, которые произошли в России по состоянию на 28 января – узнавайте в программе.

Актуально Ответы США и НАТО на "гарантии безопасности" предусматривают ограничение ядерных вооружений

Вандализм Собчак

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео, на котором ее муж, режиссер Константин Богомолов, закрашивает слоган на стене против НАТО. В кадре видно, как Богомолов окрашивает в цвета русского триколора граффити.

Патриотическая акция закончилась скандалом

Во время "блокады Ленинграда" хлебный паек достиг своего минимального веса. В Геленджике хлебзавод решил запустить акцию в память об исторических временах и восстановил рецепт хлеба, который приходилось есть тогда людям. Однако продавать его решили по 52 рубля.

Российский космодром

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что строительство российского космодрома "Восточный" не закончится никогда. Ранее в следственном комитете России заявили, что при строительстве сумма взяток составила более 600 миллионов рублей.

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