В выпуске программы "Вести Кремля" за 28 июля – Путин анонсировал гиперзвуковое оружие в российском флоте. Кабаев просто обожает "бряцать" оружием, а если ничего нового нет, то тут же включается бурная фантазия и мультипликация. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дегтярев подтвердил, что у протестующих были "ножи и топоры". Кажется, политик видел не тот протест.

Также в выпуске программы "Вести Кремля" на 24 канале: В России журналисты, которым ломают руки, вынуждены платить за это штрафы.