У випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 липня – Путін анонсував гіперзвукову зброю у російькому флоті. Кабаєв просто обожнює "бряцати" зброєю, а якщо нічого нового немає, то тут же включається бурхлива фантазія і мультиплікація. Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Хабаровського краю Дегтярьов ствердив, що у протестувальників були "ножі і топори". Здається, політик бачив не той протест.

Також у випуску програми "Вєсті Кремля" на 24 каналі: У Росії журналісти, яким ламають руки, змушені платити за це штрафи.