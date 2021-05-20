Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на четверг, 20 мая – в программе.

Обратите внимание Легендарный доброволец Адам Осмаев получил гражданство Украины

Принудительная вакцинация в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предположил, что в особых случаях власти могут вводить обязательную вакцинацию. По его словам, с одной стороны важны "ценности отдельной жизни", с другой – "защита всего населения".

Патриарх Кирилл назвал причину стрельбы в Казани

Патриарх Кирилл прокомментировал стрельбу в казанской гимназии, в результате которой погибли 9 человек, семеро из которых были детьми. По его словам, одной из причин трагедии могло стать отсутствие религиозного воспитания.

К теме В России казанского стрелка назвали "волонтером" штаба Навального

Ким Чен Ын запретил носить рваные джинсы

Глава КНДР Ким Чен Ын запретил гражданам носить рваные джинсы, а также модель скинни, поскольку подобная форма самовыражения якобы может привести к свержению устоявшегося режима в стране.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 20 мая 2021 года: смотрите видео