В России после трагедии в Казани решили уделять особое внимание безопасности в школах и "системно" работать в соцсетях. В тоже время Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе, назвали "волонтером" штаба Алексея Навального.

С соответствующим заявлением выступил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, сообщает издание "Новый Качканар". Необходимость к так называемому вниманию относительно школьников он объяснил тем, мол, "часть молодежи участвовала в несанкционированных акциях протеста".

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"Товарищ, который расстрелял учеников и учителей в казанской школе, был "волонтером" в штабе Навального. Он для себя там обнаружил определенные привлекательные вещи", – сказал Кретов.

Однако российский политик не объяснил, откуда у него информация о том, что Галявиев якобы был волонтером штаба Алексея Навального.

Как отреагировали в штабе Навального

В то же время сотрудники штаба оппозиционера Навального сказали "Новой газете", что не знали Галявиева до трагедии в школе в Казани.

Кроме того, бывший сотрудник казанского штаба оппозиционера заявил "МБХ-медиа", что Галявиев не был волонтером и отметил, что Креков распространяет слухи.

Обратите внимание! Во время допроса Ильназ Галявиев признался, что хотел убить примерно 20 человек. Однако когда заметил силовиков, решил сдаться.

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