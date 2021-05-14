В России казанского стрелка назвали "волонтером" штаба Навального
В России после трагедии в Казани решили уделять особое внимание безопасности в школах и "системно" работать в соцсетях. В тоже время Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе, назвали "волонтером" штаба Алексея Навального.
Источник:24 канал
С соответствующим заявлением выступил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, сообщает издание "Новый Качканар". Необходимость к так называемому вниманию относительно школьников он объяснил тем, мол, "часть молодежи участвовала в несанкционированных акциях протеста".
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"Товарищ, который расстрелял учеников и учителей в казанской школе, был "волонтером" в штабе Навального. Он для себя там обнаружил определенные привлекательные вещи", – сказал Кретов.
Однако российский политик не объяснил, откуда у него информация о том, что Галявиев якобы был волонтером штаба Алексея Навального.
Как отреагировали в штабе Навального
В то же время сотрудники штаба оппозиционера Навального сказали "Новой газете", что не знали Галявиева до трагедии в школе в Казани.
Кроме того, бывший сотрудник казанского штаба оппозиционера заявил "МБХ-медиа", что Галявиев не был волонтером и отметил, что Креков распространяет слухи.
Трагедия в школе в Казани: главное
- В казанской гимназии №175 11 мая устроил стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев, он убил 9 человек, среди которых 2 взрослых и 7 восьмиклассников.
- Галявиев признался в преступлении, одновременно дома у злоумышленника обнаружили вещества для изготовления взрывчатки.
- По информации российских силовиков, парень ведет себя неадекватно. Также ранее Галявиеву уже поставили диагноз касаетльно заболевания головного мозга.
- Сейчас казанскому стрелку грозит пожизненное заключение. 12 мая детей, погибших во время стрельбы в школе в Казани, похоронили.
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