У Росії після трагедії в Казані вирішили надавати особливу увагу безпеці в школах та "системно" працювати в соцмережах. Натомість Ільназа Галявієва, який влаштував стрілянину в казанської школі, назвали "волонтером" штабу Олексія Навального.

З відповідною заявою виступив віцегубернатор Свердловської області Павло Креков, повідомляє видання "Новий Качканар". Необхідність у так званій увазі щодо школярів він пояснив тим, мовляв, "частина молоді брала участь в несанкціонованих акціях протесту".

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"Товариш, який розстріляв учнів й вчителів в казанської школі, був "волонтером" у штабі Навального. Він для себе там виявив певні привабливі речі", – сказав Кретов.

Проте російський політик не роз'яснив, звідки у нього інформація про те, що Галявієв нібито був волонтером штабу Олексія Навального.

Як відреагували у штабі Навального

Водночас співробітники штабу опозиціонера Навального сказали "Новой газете", що не знали Галявієва до трагедії у школі в Казані.

Окрім того, колишній співробітник казанського штабу опозиціонера заявив "МБХ-медіа", що Галявієв не був волонтером і зазначив, що Креков поширює чутки.

Зверніть увагу! П ід час допиту Ільназ Галявієв зізнався, що хотів вбити приблизно 20 людей. Однак коли помітив силовиків, вирішив здатися.

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