В выпуске программы "Вести Кремля" за 6 июля – Путина будут обнулять сколько ему заблагорассудится. Вопрос лишь – кого в престолонаследники записать. Сыновей нет, есть племянник, который уже и партию свою создал "Народ против коррупции". Обеспечив себе пожизненное царствование в России, Путин приказал холопам радоваться. Только они почему-то радоваться не захотели, и радость пришлось рисовать.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Союз женщин против ЛГБТ.