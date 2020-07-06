У випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 липня – Путіна обнулятимуть скільки йому заманеться. Питання лише – кого в престолонаслідники записати. Синів немає, є племінник, який уже й партію свою створив – "Народ проти корупції". Забезпечивши собі пожиттєве царювання в на Росії, Путін наказав холопам тішитись. Тільки вони чогось радіти не захотіли, і радість довелося малювати.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Союз жінок проти ЛГБТ.