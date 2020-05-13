Вести Кремля: Песков "хапнул" COVID-19. Собянин хочет оставить после себя след

В выпуске программы "Вести Кремля" за 13 мая – пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что у него обнаружили коронавирус. Теперь он, по словам президента РФ, следующие несколько недель не будет "нести пургу". Мэра Москвы Сергея Собянина заметили без перчаток, несмотря на постановление и жесткие штрафы. Их же продают втридорога. Возможно, он хочет, чтобы его запомнили жадным.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: В Ашхабаде все спокойно. Колодец Жукова.