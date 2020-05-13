Вєсті Кремля: Пєсков "хапнув" COVID-19. Собянін хоче залишити по собі слід
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 травня – прессекретар Володимира Путіна повідомив, що у нього виявили коронавірус. Тепер він, за словами президента РФ, наступні кілька тижнів не буде "нести пургу". Мера Москви Сергія Собяніна помітили без рукавичок, незважаючи на постанову та жорсткі штрафи. Їх же продають втридорога. Можливо, він хоче, щоб його запам'ятали жадібним.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
В Ашгабаді все спокійно.
Криниця Жукова
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