Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

Вєсті Кремля: Пєсков "хапнув" COVID-19. Собянін хоче залишити по собі слід

Вєсті Кремля -

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 травня – прессекретар Володимира Путіна повідомив, що у нього виявили коронавірус. Тепер він, за словами президента РФ, наступні кілька тижнів не буде "нести пургу". Мера Москви Сергія Собяніна помітили без рукавичок, незважаючи на постанову та жорсткі штрафи. Їх же продають втридорога. Можливо, він хоче, щоб його запам'ятали жадібним.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:

В Ашгабаді все спокійно.

Криниця Жукова

 

Автор: Юрій Гаврищак
Теги: Новини Росії Москва Вєсті Кремля
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Головні новини 13 травня: дати послаблення карантину, дозвіл гуляти групами до 8 людей
сьогодні , 20:40 Головні новини 13 травня: дати послаблення карантину, дозвіл гуляти групами до 8 людей
Наталія Пристанська
Це дуже корупційна історія: у Мінцифри пояснили проблему з реєстрами та витік даних
сьогодні , 20:20 Це дуже корупційна історія: у Мінцифри пояснили проблему з реєстрами та витік даних
Світлана Попова
На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків
сьогодні , 09:25 На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків