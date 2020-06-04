В выпуске программы "Вести Кремля" за 4 июня – россияне уже раскрыли коварные планы американцев о чипизации и заразе 5G. Теперь они опровергли очередной миф о том, что никакого полета Сrew Dragon не было, так как доказательств этому нет. Россияне не сдаются, и тестируют все, что можно, чтобы найти лекарство от COVID-19. Уже добрались даже до кисломолочной продукции.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Косплей протестов.