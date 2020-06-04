У випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 червня – росіяни вже розкрили підступні плани американців про чипізацію і заразу 5G. Тепер вони спростували черговий міф про те, що ніякого польоту Сrew Dragon не було, адже доказів цьому немає. Росіяни не здаються, і тестують все, що можна, аби знайти ліки від COVID-19. Вже дісталися навіть до кисломолочної продукції.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Косплей протестів.