Другие курьезные события, которые произошли в России по состоянию на 10 января – узнавайте в программе.
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Игра в швабры
В женской колонии в Бурятии прошли зимние игры среди заключенных. Женщины играли в хоккей с мячом и шайбой, однако вместо клюшек – использовали швабры.
В Чечне "опровергли" похищение
Чечня, согласно официальной статистике, "лидирует" среди регионов России, где после похищения людей находят очень редко. Однако глава минсвязи Чечни выступил с опровержением обвинений в похищениях и сказал, мол, это "дезинформация из-за границы".
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 10 января: смотрите видео