Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 10 січня – дізнавайтесь у програмі.

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Гра у швабри

У жіночій колонії в Бурятії відбулися зимові ігри серед ув'язнених. Жінки грали у хокей із м'ячем та шайбою, проте замість ключок – використовували швабри.

У Чечні "спростували" викрадення

Чечня, згідно з офіційною статистикою, "лідирує" серед регіонів Росії, де після викрадення людей знаходять дуже рідко. Проте голова мінзв'язку Чечні виступив зі спростуванням звинувачень у викраденнях і сказав, мовляв, це "дезінформація з-за кордону".

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 10 січня: дивіться відео