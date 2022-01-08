Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов доручив уряду знайти розв'язання цієї проблеми.

Важливо Двері у пекло: унікальний газовий кратер Дарваза у Туркменістані

За словами президента, палаючий газовий кратер негативно позначається на екології та на здоров'ї людей, що мешкають неподалік. Також витрачається природний газ, від якого можна отримати значний прибуток.

Ми створюємо і продовжуємо створювати всі необхідні умови для освоєння колосальних запасів вуглеводневих ресурсів незалежної нейтральної вітчизни на користь рідного народу,

– заявив Бердимухамедов.

Питання про закриття кратера вперше порушувалося очільником держави ще 2010 року.

Що відомо про палаючий газовий кратер

Він зветься у народі "Брама пекла" і розташований в центрі пустелі Каракуми, приблизно за 260 кілометрів на північ від Ашгабата, є туркменською визначною пам'яткою, що привертає увагу вчених і туристів.

У 1971 році радянські геологи виявили у цій місцевості скупчення природного газу, і, пробуривши свердловину, спричинили обвал – верхні шари ґрунту просто обвалилися в підземну печеру, відкривши велику щілину, наповнену газом. Щоб уникнути отруєння газом людей та худоби, геологи вирішили підпалити його, вважаючи, що згодом вогонь вщухне. Проте природні гази, що вириваються з-під землі, продовжують палати й досі. Діаметр газової діри – 60 метрів, глибина – близько 20.

"Брама пекла": карта

У листопаді 2013 року відомий мандрівник та дослідник Джордж Короніс із Канади спустився на дно кратера для проведення досліджень та збору зразків. Йому вдалося знайти бактерії, які живуть на дні кратера за високих температур. Ці бактерії не зустрічаються ніде на поверхні Землі й почуваються чудово, живучи в невеликій екосистемі на дні розжареного кратера.