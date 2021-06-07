О других курьезных событиях, которые случились в России по состоянию на понедельник, 7 июня – в программе.

К теме Вести Кремля: Кадыров стал самым богатым губернатором России

Жена Кадырова

Имя жительницы Чечни Фатимы Хазуевой переименовали в документах на "Российскую Федерацию". Обычно такая замена происходит в случае, когда государство скрывает информацию об имуществе чиновников и их родственников. Ее ранее называли вероятной второй женой Кадырова.

РПЦ против певцов

В русской православной церкви осудили Елену Ваенгу, которая спела "Золотые купола" Михаила Круга в образе монаха с бородой. Певица переоделась в черную рясу и наклеила бороду и усы. В РПЦ заявили, что церковь не одобряет попыток спекуляции на подобных образах.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 7 июня: смотрите видео