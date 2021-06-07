Про інші курйозні події, які трапилися у Росії станом на понеділок, 7 червня – у програмі.
До теми Вєсті Кремля: Кадиров став найбагатшим губернатором Росії
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 7 червня: дивіться відео
На пам'ятнику Олександру III, який з пафосом відкрив Путін, замість 8-кінцевої зірки ордена апостола Андрія Первозванного красується шестигранна зірка. Цікаво, що сам імператор був противником будь-якого поліпшення становища євреїв.
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Про інші курйозні події, які трапилися у Росії станом на понеділок, 7 червня – у програмі.
До теми Вєсті Кремля: Кадиров став найбагатшим губернатором Росії
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 7 червня: дивіться відео