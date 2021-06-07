Про інші курйозні події, які трапилися у Росії станом на понеділок, 7 червня – у програмі.

До теми Вєсті Кремля: Кадиров став найбагатшим губернатором Росії

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 7 червня: дивіться відео

 