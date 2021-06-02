Про інші курйозні події, які трапилися у Росії станом на середу, 2 червня – у програмі.

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"Роскосмос" випустив власний мерч

"Роскосмос" випустив власний космічний мерч. Втім глава компанії Дмитро Рогозні прийшов на презентацію в костюмі. "Мені потрібно дорости до рівня, коли я зможу носити такий одяг. Я, на жаль, народився в костюмі, мабуть, в ньому і помру". – заявив він.

"Ростех" модифікує літак Sukhoi Superjet.

"Ростех" хоче провести всеросійський конкурс, щоб обрати нову назву для літака Sukhoi Superjet. Очільник корпорації наголосив, що судно російського виробництва не може називатися англійською абревіатурою.

Кращим вчителям в Росії вручили хлібобулочні вироби

В Курській області пройшов конкурс "Вчитель року". Кращим педагогам вручили грамоти та пакетики з різними хлібобулочними виробами. В них лежали сухарі та хлібні палочки – по 1,5 кілограма.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 2 червня: дивіться відео