Записуючи влог про збирання полуниці, Кадиров пригадав, що Абдурахманов колись назвав його сина "мішком".
Читайте також 250 тисяч доларів готівкою: Кадиров жартома вимагав гроші від ФБР за "кухаря Путіна"
Кадиров готовий піти з посади, але є умова
Ти не побоявся б з ним (блогером Абдурахмановим – 24 канал) побитися?
– запитав під час ефіру сина Кадиров.
На що 13-річний хлопець відповів: "Клянуся Господом, не побоявся б". Далі лідер Чечні заявив, що "виклик кинуто". На кін Кадиров поставив свою посаду: якщо блогер виграє, а його син зазнає поразки, глава Чечні піде у відставку.
Реакція на пропозицію Абдурахманова
Після цього Абдурахманов записав відеовідповідь. У ній він зазначив, що сімейству Кадирових спочатку треба "перемогти свою зайву вагу".
Єдине змагання, в якому ви можете мене перемогти, – поїдання котлет,
– наголосив блогер.
До слова, у 2015 році Абдурахманов був змушений покинути Росію через конфлікт з племінником Кадирова Ісламом. У Чечні йому оголосили кровну помсту.