Записуючи влог про збирання полуниці, Кадиров пригадав, що Абдурахманов колись назвав його сина "мішком".

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Кадиров готовий піти з посади, але є умова

Ти не побоявся б з ним (блогером Абдурахмановим – 24 канал) побитися?

– запитав під час ефіру сина Кадиров.

На що 13-річний хлопець відповів: "Клянуся Господом, не побоявся б". Далі лідер Чечні заявив, що "виклик кинуто". На кін Кадиров поставив свою посаду: якщо блогер виграє, а його син зазнає поразки, глава Чечні піде у відставку.

Реакція на пропозицію Абдурахманова

Після цього Абдурахманов записав відеовідповідь. У ній він зазначив, що сімейству Кадирових спочатку треба "перемогти свою зайву вагу".

Єдине змагання, в якому ви можете мене перемогти, – поїдання котлет,

– наголосив блогер.

До слова, у 2015 році Абдурахманов був змушений покинути Росію через конфлікт з племінником Кадирова Ісламом. У Чечні йому оголосили кровну помсту.

Довідка. У квітні 2021 року 13-річний син лідера Чечні Адам Кадиров здобув чергову перемогу на дитячому турнірі, зберігши титул непереможеного у боксі. Однак згодом у мережі з'явилося відео, яке свідчать про те, що його перемога – фейк.