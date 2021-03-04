Глава Чечні Рамзан Кадиров продовжує дивувати своєрідним почуттям гумору. Він опублікував фото з бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого розшукує ФБР, "Здати" Пригожина Кадиров пообіцяв за 250 тисяч доларів – готівкою.

Євгена Пригожина, відомого як "кухар" Володимира Путіна, ФБР оголосило в розшук за винагороду 26 лютого. Судячи з фото Кадирова, зараз Пригожин перебуває у Грозному.

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Кадиров розмістив фото з Пригожиним у телеграмі

З почуттям виконаного громадянського обов'язку готовий безсоромно отримати заслужену премію, але з однією умовою – візьму тільки готівкою. Річ у тім, мої іноземні рахунки з мільйонами доларів були заблоковані через санкції Євросоюзу і США. А жити на щось треба,

– написав Кадиров.

Глава Чечні сказав передати гроші у Грозний

На цьому жарти у глави Чечні не вичерпались. Він зауважив, що надає перевагу купюрам у 20 доларів, запакувати їх слід у валізку і передати в Грозний. Тут, хвалиться Кадиров, його вже знає кожен.

Вже після політик начебто готовий передати інформацію про місцеперебування Пригожина. Бізнесмен, мовляв, і не підозрює про майбутню подорож у "країну ковбоїв".

Цікаво! Нещодавно з Кадировим був пов'язаний інший скандал – в Україні. На спільні фото на виставці в ОАЕ потрапив з главою Чечні віцепрем'єр Олег Уруський. Після вимог прем'єра Шмигаля пояснити ситуацію, Уруський зазначив, що це через розсадку гостей організаторами. Сам Кадиров зухвало заявив, що якби знав Уруського – руки йому б не подав.