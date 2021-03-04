Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает удивлять своеобразным чувством юмора. Он опубликовал фото с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого разыскивает ФБР, "Сдать" Пригожина Кадыров пообещал за 250 тысяч долларов – наличными.

Евгения Пригожина, известного как "повар" Владимира Путина, ФБР объявило в розыск за вознаграждение 26 февраля. Судя по фото Кадырова, сейчас Пригожин находится в Грозном.

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Кадыров разместил фото с Пригожиным в телеграмме

С чувством выполненного гражданского долга готов бесстыдно получить заслуженную премию, но с одним условием – возьму только наличными. Дело в том, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо,

– написал Кадыров.

Глава Чечни сказал передать деньги в Грозный

На этом шутки у главы Чечни не иссякли. Он отметил, что предпочитает купюры в 20 долларов, упаковать их следует в чемоданчик и передать в Грозный. Здесь, хвастается Кадыров, его уже знает каждый.

Уже затем политик вроде бы готов передать информацию о местопребывании Пригожина. Бизнесмен, мол, и не подозревает о предстоящем путешествии в "страну ковбоев".

Интересно! Недавно с Кадыровым был связан другой скандал – в Украине. На совместные фото на выставке в ОАЭ попал с главой Чечни вицепремьер Олег Уруский. После требований премьера Шмыгаля объяснить ситуацию Уруский отметил, что это из-за рассадки гостей организаторами. Сам Кадыров дерзко заявил, что если бы знал Уруского – руки ему бы не подал.