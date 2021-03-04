250 тысяч долларов наличными: Кадыров в шутку требовал деньги от ФБР за "повара Путина"
Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает удивлять своеобразным чувством юмора. Он опубликовал фото с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого разыскивает ФБР, "Сдать" Пригожина Кадыров пообещал за 250 тысяч долларов – наличными.
Источник:Соцсети
Евгения Пригожина, известного как "повар" Владимира Путина, ФБР объявило в розыск за вознаграждение 26 февраля. Судя по фото Кадырова, сейчас Пригожин находится в Грозном.
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Кадыров разместил фото с Пригожиным в телеграмме
С чувством выполненного гражданского долга готов бесстыдно получить заслуженную премию, но с одним условием – возьму только наличными. Дело в том, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо,
– написал Кадыров.
Глава Чечни сказал передать деньги в Грозный
На этом шутки у главы Чечни не иссякли. Он отметил, что предпочитает купюры в 20 долларов, упаковать их следует в чемоданчик и передать в Грозный. Здесь, хвастается Кадыров, его уже знает каждый.
Уже затем политик вроде бы готов передать информацию о местопребывании Пригожина. Бизнесмен, мол, и не подозревает о предстоящем путешествии в "страну ковбоев".
Кто такой Евгений Пригожин?
Пригожин – бизнесмен, ресторатор, миллиардер, родом из Санкт-Петербурга, как и Владимир Путин. Известен под прозвищем "повар Путина". По информации СМИ, он – владелец одного из крупнейших в России медиахолдингов. Также Пригожин связан с руководителем "вагнеровцев" Дмитрием Уткиным. Активный участник информационной войны России против Украины. Пригожин попал под санкции США за вмешательство в избирательный процесс и работу избирательной комиссии. В США даже выдали ордер на арест бизнесмена.
Данные из Википедии
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