Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на понедельник, 19 июля – в программе.

Предыдущий выпуск Вести Кремля. Сливки: Шойгу нужно сало для развлечений с Путиным

Захарова возмутилась эмодзи

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова раскритиковала недавно представленный эмодзи с "беременным мужчиной". Она возмутилась и назвала его "мракобесным персонажем".

В Екатеринбурге прошел крестный ход

В Екатеринбурге вопреки карантинным ограничениям прошел крестный ход. Его организовали в честь годовщины расстрела царской семьи. В шествии приняли участие около 2000 человек, а перед этим состоялась литургия. Во время служения верующих попросили соблюдать коронавирусные ограничения, однако они это не сделали.

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Странный пешеходный переход

Люди давно просили обустроить пешеходный переход на одной из железнодорожных станций в Новосибирске. Власть реализовала просьбу, однако случился настоящий конфуз. Жители ближайших домов считают, что построили "переход для хоббитов".

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 19 июля: видео