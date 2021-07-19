Які ще курйозні події трапилися в Росії станом на понеділок, 19 липня – у програмі.

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Захарова обурилась через емодзі

Офіційна представниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова розкритикувала нещодавно представлений емодзі із "вагітним чоловіком". Вона обурилась і назвала його "мракобісним персонажем".

В Єкатеринбурзі пройшла хресна хода

У Єкатеринбурзі всупереч карантинним обмеженням пройшла хресна хода. Її організували на честь роковин розстрілу царської сім'ї. У ході взяли участь приблизно 2 тисячі осіб, а перед дійством відбулась літургія. Під час служіння віруючих попросили дотримуватись обмежень, однак цього не сталось.

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Дивний пішохідний перехід

Люди давно просили облаштувати пішохідний перехід на одній із залізничних станцій в Новосибірську. Влада реалізувала прохання, однак стався справжній конфуз. Жителі найближчих будинків вважають, що збудували "перехід для хоббітів".

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 19 липня: відео