Якими ще подіями запам'ятався цей тиждень в Росії – у програмі.

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Космічна "Буханка"

Ульяновський автозавод у Росії опублікував фотографію будинку на колесах. Його побудували на базі класичної "Буханки". Що цікаво, такий автомобіль розробили для замовника з Європи. Він вимагав саме космічну тематику.

Ді Капріо хоче гасити російські пожежі

Леонардо Ді Капріо запропонував якутській владі допомогти в гасінні лісових пожеж. Однак там від допомоги відмовилися. Навіть попри таку реакцію, актор має намір зайнятися розв'язанням проблеми.

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Рогозін дав пораду олігархам

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін дав пораду російським мільярдерам. Він сподівається, що ті витрачатимуть гроші не на яхти, а на космос. Однак дохід самого Рогозіна за рік зріс майже вдвічі.

Ціна на банани в Росії

У червні росіяни у Володимира Путіна громадяни поцікавились, чому банани з Еквадору коштують дешевше, ніж морква, вирощена в Росії. Відповідь не забарилась. Вже через кілька тижнів ціни на банани суттєво зросли.

Серьога обіймався з Лукашенком

Репер Сергій Пархоменко, більш відомий як Серьога, виступив на пропагандистському концерті у Білорусі. Він висловив всебічну підтримку самопроголошеному президентові, потиснув йому руку та обійняв.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 17 липня: відео