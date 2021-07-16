Які ще курйозні події трапилися в Росії станом на п'ятницю, 16 липня – у програмі.
Цікаво Вєсті Кремля: Міністр оборони Росії шукав сало у Ростові
Главі штабу Навального пом'якшили вирок
В Архангельську суд на 3 місяці скоротив термін ув'язнення колишньому главі штабу опозиціонера Олексія Навального. Андрія Боровикова у квітні 2021 року засудили до 2,5 років колонії через репост на своїй сторінці кліпу Rammstein.
У Чечні забороняють продавати продукти невакцинованим
У Чечні продуктові магазині почали обслуговувати покупців лише з COVID-сертифікатом. Відповідний указ видав глава Республіки Рамзан Кадиров. Відтепер люди, які не вакцинувалися проти коронавірусу, не зможуть придбати продукти.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 16 липня: відео