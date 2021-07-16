Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на пятницу, 16 июля – в программе.
Интересно Вести Кремля: Министр обороны России искал сало в Ростове
Главе штаба Навального смягчили приговор
В Архангельске суд на 3 месяца сократил срок заключения бывшему главе штаба оппозиционера Алексея Навального. Андрея Боровикова в апреле 2021 года приговорили к 2,5 годам колонии за репост на своей странице клипа Rammstein.
В Чечне запрещают продавать продукты невакцинированным
В Чечне продуктовые магазине начали обслуживать покупателей только с COVID-сертификатом. Соответствующий указ издал глава Республики Рамзан Кадыров. Отныне люди, которые не вакцинировались против коронавируса, не смогут приобрести продукты.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 16 июля: видео