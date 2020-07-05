З початку липня 2020 року, площа палаючого лісу в Сибіру становить понад 3 мільйони гектарів, що перевищує показник 2019 року. Проте влада Росії не поспішає гасити пожежу.

За оцінками екологів, нинішнім літом пожежі в Сибіру і на Далекому Сході можуть бути масштабнішими, ніж у 2019 році, коли горіло понад 14,8 мільйона гектарів тайги. Про це повідомило видання РБК-Україна.

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Режим надзвичайних ситуацій в лісах введено у Красноярському краї та Іркутській області. Повідомили у пресслужбах урядів обох регіонів.

Частина пожеж діє вже понад тиждень. Біля селища Раздолинськ, що у Красноярському краї, загоряння площею 29 гектарів почалися ще 23 червня 2020 року. До 2 липня пожежа розрослася до 5,58 тисячі гектарів.

Найбільші лісові пожежі, за офіційними даними, діють на кордоні Іркутської області та Красноярського краю в районі річки Нижня Тунгуска. Площа деяких осередків досягає 10-14 тисяч гектарів.

Що відомо про гасіння пожежі

Комісія з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій (КЧС) винесла рішення про недоцільність гасіння частини лісових пожеж.

У документах повідомляють, що пожежа почалася 4 червня 2020 року в Ілімпійському дільничному лісництві Евенкійського району та мала площу 622 гектари. Витрати на гасіння оцінили у 32 мільйони рублів. Проте прогнозований збиток склав "0,0 рублів".

Враховуючи "перевищення прогнозованих витрат над розміром прогнозованої шкоди", а також "відсутність загрози пожежі на населені пункти та об'єкти економіки" влада вирішила не гасити вогонь. Від інших пожеж, які було вирішено не гасити, прогнозований збиток все-таки був. Влада оцінювала збитки по-різному: від 200 рублів за гектар лісу до 1,5 тисячі.

Тільки за червень 2020 року через горіння сибірського лісу в атмосферу було викинуто 16,3 тонни вуглецю, що вище показників того ж місяця 2019 року і в 9 разів перевищує середні рівні попередніх років.



Пожежа в Сибіру у 2019 році / Фото ТСН

Екологи Greenpeace підготували звернення до федерального уряду, аби на гасіння лісових пожеж виділили кошти.

"Враховуючи поширення коронавірусу, це (задимлення – 24 канал) особливо небезпечно для людей: навантаження на лікарні, як і раніше, залишаються високими, і лікарі продовжують боротися за життя пацієнтів з респіраторними захворюваннями. На тлі повномасштабної кліматичної кризи це особливо небезпечно і для всієї нашої планети", – повідомляють екологи у зверненні.

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Вони додали, що в атмосферу потрапляють сотні мегатонн вуглекислого газу. А лісові екосистеми, що запасають вуглець, будуть знищені або сильно ослабнуть. Це у багато разів посилить парниковий ефект. Проте російська влада ігнорує причини зміни клімату, серед яких — і гігантські лісові пожежі".