На лакофарбовому заводі Sobsan у Баку 4 липня спалахнула масштабна пожежа. Очевидці події заявляють, що чули вибухи. Загалом шість людей постраждали від пожежі.

У боротьбі з вогнем постраждали п'ятеро співробітників МНС. Про це повідомляє видання Vesti.az.

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Відомо, що площа пожежі складала 2500 – 3000 квадратних метрів. Ситуацію погіршувала наявність на місці загоряння горючих речовин, зокрема фарб, ацетону тощо.

До боротьби з пожежею залучили майже 300 вогнеборців та приблизно 50 одиниць техніки. П'ятеро співробітників МНС Азербайджану отримали травми. Лікарі вже надали їм необхідну медичну допомогу, тож наразі пожежники повернулися на свої робочі місця.

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Пожежа супроводжувалася п'ятьма вибухами хімічних реагентів. Точну причину займання наразі встановлюють.

Пожежа на заводі фарб у Баку: дивіться відео

Пожежа у Баку супроводжувалася п'ятьма вибухами хімічних реагентів: дивіться відео