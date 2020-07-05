На лакокрасочном заводе Sobsan в Баку 4 июля вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы происшествия заявляют, что слышали взрывы. В общей сложности шесть человек пострадали от пожара.

В борьбе с огнем пострадали пять сотрудников МЧС. Об этом сообщает издание Vesti.az.

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Известно, что площадь пожара составляла 2500 – 3000 квадратных метров. Ситуацию усугубляло наличие на месте возгорания горючих веществ, в частности красок, ацетона и др.

К борьбе с пожаром привлекли почти 300 пожарных и около 50 единиц техники. Пятеро сотрудников МЧС Азербайджана получили травмы. Врачи уже оказали им необходимую медицинскую помощь, и пожарные вернулись на свои рабочие места.

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Пожар сопровождался пятью взрывами химических реагентов. Точную причину возгорания сейчас устанавливают.

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Пожар в Баку сопровождалась пятью взрывами химических реагентов: смотрите видео