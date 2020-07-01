В российском городе Гусь-Хрустальный произошел пожар – дотла сгорел Дом культуры имени Ленина. 1 июля там должно было состояться голосование по поправкам к путинской конституции. Один из свидетелей, который снял пожар и выложил видео в сеть, прокомментировал событие так: "Ну, хоть что-то интересное в Гусе произошло".

О большом пожаре, случившемся вечером 30 июня в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области России, рассказал российский Интерфакс .

Напомним, 29 июня В Москве произошел масштабный пожар в жилом доме: есть погибший, много пострадавших

В Гусь-Хрустальном сгорел Дом культуры имени Ленина: что известно

О пожаре известно, что загорелось здание Дома культуры имени Ленина , а площадь возгорания достигла 2500 квадратных метров. Несмотря на попытки спасателей спасти ситуацию, крыша дома обвалилась.

По состоянию на 3 ночи пожар потушен. Говорят, нет никаких жертв и пострадавших.

Интересно, что сгоревшее здание возведено еще в 1929 году. И без проблем оно стояло до 2019, пока государство там не сделало ремонт. По предварительным данным, к слову, причиной пожара стал взрыв газа.

Добавим, что в помещении этого доме 1 июля должно было бы произойти голосования за поправки к российской конституции.

Телеграмм канал "RT на русском" опубликовал видео пожара. Очевидец и автор видео комментирует событие так: "Только же отремонтировали! Ну... Хоть что-то интересное в Гусе произошло".

Пожар в Гусь-Хрустальном: видео из соцсетей

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И еще одно видео – для тех, кому важен весь процесс в деталях (очевидец снимал пожар полтора часа ).