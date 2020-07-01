"Хоч щось цікаве": у Росії вщент згорів Дім культури, де 1 липня мали голосувати люди – відео
У російському місті Гусь-Хрустальний сталася пожежа – вщент згорів Дім культури імені Леніна. 1 липня там мало відбутися голосування за поправки до путінської конституції. Один зі свідків, який зафільмував пожежу та виклав відео у мережу, прокоментував подію так: "Ну, хоч щось цікаве у Гусі трапилося".
Про велику пожежу, що трапилася увечері 30 червня у місті Гусь-Хрустальний Володимирської області Росії, розповів російський Интерфакс.
Нагадаємо, 29 червня У Москві сталася масштабна пожежа в будинку: є загиблий, багато постраждалих
У Гусь-Хрустальному згорів Дім культури імені Леніна: що відомо
- Про пожежу наразі відомо, що загорілася будівля Будинку культури імені Леніна, а площа займання сягнула 2500 квадратних метрів. Попри намагання рятувальників врятувати ситуацію, дах будинку обвалився.
- Станом на 3 ночі пожежу погасили. Кажуть, немає жодних жертв та постраждалих.
- Цікаво, що будівля, яка згоріла, зведена ще у 1929 році. І без проблем вона стояла до 2019, поки держава там не зробила ремонт. За попередніми даними, до слова, причиною пожежі став вибух газу.
Додамо, що у приміщенні цього будинку 1 липня мало б відбутися голосування за поправки до російської конституції.
Пожежа у Гусь-Хрустальному: відео з соцмереж
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І ще одне відео – для тих, кому важливий увесь процес у деталях (очевидець фільмував пожежу півтори години).
Пожежа сталася у російському місті Гусь-Хрустальний: дивіться розташування на карті