У російському місті Гусь-Хрустальний сталася пожежа – вщент згорів Дім культури імені Леніна. 1 липня там мало відбутися голосування за поправки до путінської конституції. Один зі свідків, який зафільмував пожежу та виклав відео у мережу, прокоментував подію так: "Ну, хоч щось цікаве у Гусі трапилося".

Про велику пожежу, що трапилася увечері 30 червня у місті Гусь-Хрустальний Володимирської області Росії, розповів російський Интерфакс.

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У Гусь-Хрустальному згорів Дім культури імені Леніна: що відомо

Про пожежу наразі відомо, що загорілася будівля Будинку культури імені Леніна, а площа займання сягнула 2500 квадратних метрів. Попри намагання рятувальників врятувати ситуацію, дах будинку обвалився.

Станом на 3 ночі пожежу погасили. Кажуть, немає жодних жертв та постраждалих.

Цікаво, що будівля, яка згоріла, зведена ще у 1929 році. І без проблем вона стояла до 2019, поки держава там не зробила ремонт. За попередніми даними, до слова, причиною пожежі став вибух газу.

Додамо, що у приміщенні цього будинку 1 липня мало б відбутися голосування за поправки до російської конституції.

Телеграм-канал "RT на русском" опублікував відео пожежі. Очевидець та автор відео коментує подію так: "Щойно ж відремонтували! Ну... Хоч щось цікаве у Гусі трапилося".

Пожежа у Гусь-Хрустальному: відео з соцмереж

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І ще одне відео – для тих, кому важливий увесь процес у деталях (очевидець фільмував пожежу півтори години).

Пожежа сталася у російському місті Гусь-Хрустальний: дивіться розташування на карті