С начала июля 2020 года, площадь горящего леса в Сибири составляет более 3 миллионов гектаров, что превышает показатель 2019 года. Однако власти России не спешат тушить пожар.

По оценкам экологов, этим летом пожары в Сибири и на Дальнем Востоке могут быть более масштабными, чем в 2019 году, когда горело более 14,8 миллиона гектаров тайги. Об этом сообщило издание РБК-Украина.

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Режим чрезвычайных ситуаций в лесах введен в Красноярском крае и Иркутской области. Сообщили в пресс-службах правительств обоих регионов.

Часть пожаров бушует уже более недели. Возле поселка Раздолинск, что в Красноярском крае, возгорания площадью 29 гектаров начались еще 23 июня 2020 года. До 2 июля пожар разросся до 5,58 тысячи гектаров.

Крупнейшие лесные пожары, по официальным данным, действуют на границе Иркутской области и Красноярского края в районе реки Нижняя Тунгуска. Площадь некоторых ячеек достигает 10-14 тысяч гектаров.

Что известно о тушении пожара

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) вынесла решение о нецелесообразности тушения части лесных пожаров.

В документах сообщают, что пожар начался 4 июня 2020 года в Илимпийском участковом лесничестве Эвенкийского района и имел площадь 622 гектара. Расходы на тушение оценили в 32 миллиона рублей. Однако прогнозируемый убыток составил "0,0 рублей".

Учитывая "превышение прогнозируемых расходов над размером прогнозируемой вреда", а также "отсутствие угрозы пожара на населенные пункты и объекты экономики" власть решила не тушить огонь. От иных пожаров, которые было решено не тушить, прогнозируемый ущерб все-таки был. Власть оценивала убытки по-разному: от 200 рублей за гектар леса до 1,5 тысячи.

Только за июнь 2020 года из-за горения сибирского леса в атмосферу было выброшено 16,3 тонн углерода, что выше показателей того же месяца 2019 года и в 9 раз превышает средние уровни предыдущих лет.

Пожар в Сибири в 2019 году / Фото ТСН

Экологи Greenpeace подготовили обращение к федеральному правительству, чтобы на тушение лесных пожаров выделили средства.

"Учитывая распространение коронавируса, это (задымления – 24 канал) особенно опасно для людей: нагрузки на больницы, как и раньше, остаются высокими, и врачи продолжают бороться за жизнь пациентов с респираторными заболеваниями. На фоне полномасштабного климатического кризиса это особенно опасно и для всей нашей планеты", – сообщают экологи в обращении.

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Они добавили, что в атмосферу попадают сотни мегатонн углекислого газа. А лесные экосистемы, запасающие углерод, будут уничтожены или сильно ослабнут. Это во много раз усилит парниковый эффект. Однако российские власти игнорируют причины изменения климата, среди которых – и гигантские лесные пожары".