В Крыму "задрали цены" на отдых, потому что россиянам некуда больше ехать
Российские СМИ начали писать о том, что на отдых в Крыму бешеный спрос (так как россияне не могут ехать за границу). Поэтому местные аж вдвое подняли цены, если сравнивать с 2019 годом. Власти российских оккупантов в Крыму вынуждены были оправдываться: мол, нет, не в два, а только на 10 – 15%.
Ряд российских СМИ со ссылками на туристические агентства, пишет 24 канал, опубликовали информацию, что цены на отдых в Крыму выросли вдвое.
Обратите внимание В аннексированном Крыму из-за COVID-19 запретили принимать группы детей из России
Мол, на полуострове ажиотаж – россияне едут туда массово, потому что за границу их не пускают из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране.
Какая точно ситуация с отдыхом в Крыму – не известно, но новость о повышении цен возмутила российские соцсети. На это вынуждена была отреагировать оккупационная администрация полуострова.
Глава "комитета по туризму, курортам и спорта госсовета Крыма" Алексей Черняк взялся успокаивать россиян: мол, да, цены подняли, но только в среднем на 10 – 15%, если сравнивать с 2019 годом.
А вот гендиректор российской сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, как пишут в ТАСС, прямо заявил:
- "Все хорошие отели задрали цены. Глубина продаж – гигантская".
Но вместе с этим он признает, что 4 миллиона отдыхающих в Крыму – это самое большее, чего можно ожидать, ведь "сезон все равно смят".
Читайте также Украина не будет требовать от России репарации за оккупацию Крыма, – Кулеба
По официальным данным оккупантов, в 2019 году в Крыму побывали 7,4 миллиона туристов. Однако, как писали ранее в "Радио Свобода", реальный показатель значительно ниже. Вероятно, россияне считают просто количество заездов на полуостров. А, собственно, туристов в 2019 году было всего около 1,1 – 1,2 миллиона.