Российские СМИ начали писать о том, что на отдых в Крыму бешеный спрос (так как россияне не могут ехать за границу). Поэтому местные аж вдвое подняли цены, если сравнивать с 2019 годом. Власти российских оккупантов в Крыму вынуждены были оправдываться: мол, нет, не в два, а только на 10 – 15%.

Ряд российских СМИ со ссылками на туристические агентства, пишет 24 канал , опубликовали информацию, что цены на отдых в Крыму выросли вдвое.

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Мол, на полуострове ажиотаж – россияне едут туда массово, потому что за границу их не пускают из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране.

Какая точно ситуация с отдыхом в Крыму – не известно, но новость о повышении цен возмутила российские соцсети. На это вынуждена была отреагировать оккупационная администрация полуострова.

Глава "комитета по туризму, курортам и спорта госсовета Крыма" Алексей Черняк взялся успокаивать россиян: мол, да, цены подняли, но только в среднем на 10 – 15%, если сравнивать с 2019 годом.

А вот гендиректор российской сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, как пишут в ТАСС , прямо заявил:

"Все хорошие отели задрали цены. Глубина продаж – гигантская".

Но вместе с этим он признает, что 4 миллиона отдыхающих в Крыму – это самое большее, чего можно ожидать, ведь "сезон все равно смят".

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