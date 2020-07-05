Російські ЗМІ почали писати про те, що на відпочинок у Криму шалений попит (бо росіяни не можуть їхати за кордон). А тому місцеві аж удвічі підняли ціни, якщо порівнювати з 2019 роком. Влада російських окупантів у Криму змушена була виправдовуватися: мовляв, ні, не удвічі, а лише на 10 – 15%.

Низка російських ЗМІ із посиланнями на туристичні агентства, пише 24 канал, опублікували інформацію, що ціни на відпочинок у Криму виросли удвічі.

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Мовляв, на півострові шалений ажіотаж – росіяни їдуть туди масово, бо за кордон їх не пускають через складну ситуацію з коронавірусом у країні.

Яка достеменно ситуація з відпочинком у Криму – не відомо, але новина про підняття цін обурила російські соцмережі. На це змушена була відреагувати окупаційна адміністрація півострова.

Очільник "комітету з туризму, курортів і спорту держради Криму" Олексій Черняк взявся заспокоювати росіян: мовляв, так, ціни підняли, але лише в середньому на 10 – 15%, якщо порівнювати з 2019 роком.

А от гендиректор російської мережі турагентств "Рожевий слон" Алексан Мкртчан, як пишуть у ТАСС, прямо заявив:

"Усі хороші готелі позадирали ціни. Глибина продажів – гігантська".

Та разом із цим він визнає, що 4 мільйони відпочивальників у Криму – це найбільше, чого можна очікувати, адже "сезон все одно зім'ятий".

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За офіційними даними окупантів, у 2019 році в Криму побували 7,4 мільйона туристів. Однак, як писали раніше у "Радіо Свобода", реальний показник значно нижчий. Ймовірно, росіяни рахують просто кількість заїздів на півострів. А, власне, туристів у 2019 році було лише приблизно 1,1 – 1,2 мільйона.