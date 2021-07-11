Як Серьога обіймався з диктатором

Репер сказав, що у нього найсильніше рукостискання у шоу-бізнесі. Водночас, за даними "вільної преси", самопроголошений президент нібито найсильніше тисне руку у Центральній Європі.

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Тому Серьога "не зміг піти зі сцени" не переконавшись у цьому. До речі, спершу виконавець не назвав імені володаря титулу "найсильнішого рукостискання". Він лише сказав, що ця людина сидить у залі. Водночас Лукашенко, очевидно, зрозумів, що мовиться про нього, бо вже почав усміхатися.



Лукашенко радіє увазі Серьоги / Скриншот

Йду до вас без краватки, розумію, що це не етично, але ж Гордону можна було. А мені простому білоруському хлопцю не слабо,

– сказав Серьога.

Він спустився по східцях до глядачів, а Лукашенко вийшов на зустріч з простягненою рукою. Під час рукостискання диктатор та репер обійнялися.



Серьога потиснув руку Лукашенку / Фото "Белта"

"Брешуть! Не лише у центральній, але й у східній та західній теж (найсильніше рукостискання у Лукашенка – 24 канал)", – відреагував Серьога.

Після того чоловіки знову обійнялися та про щось пошепотілися. Лукашенко увесь час стояв дуже задоволений – з усмішкою від вуха до вуха.

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