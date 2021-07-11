Как Серега обнимался с диктатором
Рэпер сказал, что у него самое сильное рукопожатие в шоу-бизнесе. В то же время, по данным "Свободной Прессы", самопровозглашенный президент якобы сильнее всего жмет руку в Центральной Европе.
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Поэтому Серега "не смог уйти со сцены" не убедившись в этом. Кстати, сперва исполнитель не назвал имени обладателя титула "сильнейшего рукопожатия". Он лишь сказал, что этот человек сидит в зале. В то же время Лукашенко, очевидно, понял, что речь идет о нем, потому что уже начал улыбаться.
Лукашенко радуется вниманию Сереги / Скриншот
Иду к вам без галстука, понимаю, что это неэтично, но ведь Гордону можно было. А мне простому белорусскому парню не слабо,
– сказал Серега.
Он спустился к зрителям, а Лукашенко вышел навстречу и протянул руку. Во время рукопожатия диктатор и рэпер обнялись.
Серега пожал руку Лукашенко / Фото "Белта"
"Врут! Не только в центральной, но и в восточной и западной тоже (самое сильное рукопожатие у Лукашенко – 24 канал)", – отреагировал Серега.
После того мужчины снова обнялись и о чем-то пошептались. Лукашенко все время стоял очень довольный – с улыбкой от уха до уха.
Серега бежит обниматься с Лукашенко: видео
Что известно о Сереге
- Настоящее имя 44-летнего белорусского исполнителя – Сергей Пархоменко. Он стал популярным после песни "Черный бумер".
- В Украине же основная слава к рэперу пришла после участия в песенном шоу "Х-фактор". Серега был судьей на протяжении 3 сезонов.
- В интервью журналисту Дмитрию Гордону Серега говорил, что Лукашенко сохраняет в Беларуси баланс. Кроме того, он заявил, что в стране якобы есть сторонники диктатора, но на улицы с протестами они не выходят. В то же время в избиение народа силовиками исполнитель не верит. Мол, это не факты и не аргументы.
- В то же время на вопрос журналиста о том, что будет с Беларусью, Серега ответил, что его родина – не центр мира. Лучше следить за событиями в США, Китае и России.