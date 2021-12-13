О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 13 декабря – читайте далее.

Обратите внимание Путин, который был 20 лет назад, – это совсем другой Путин, – экс-посол США в России Макфол

Сокуров – новый враг Путина

Режиссер Александр Сокуров годами спорит с российским президентом. Владимир Путин нашел способ, как бороться с бывшим другом.

Очередное заявление Захаровой

Пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова выступила с заявлением, что страны Запада якобы перебрасывают в Украину "боевиков под видом инструкторов".

Обратите внимание Говорят, что мы молодцы, что не идем на провокации, – Зеленский о ситуации с кораблем "Донбасс"

Мизулина сказала, в чем провинился Моргенштерн

"Лига безопасного интернета" попросила генеральную прокуратуру проверить творчество рэпера Моргенштерна. По словам Екатерины Мизулиной, певец, мол, берет деньги у американцев.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 13 декабря: смотрите видео