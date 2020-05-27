Вести Кремля: Путин показывает суперсилу. Шумахер купил "Ниву"
В выпуске программы "Вести Кремля" за 27 мая – сказка про Кощея Бессмертного вызывает несколько странные аналогии с Россией. Вот у Путина есть свой супердевайс, схожий с кощеевой иглой. Только спрятана она не в яйце. Россия – щедрая душа в отношении своих паспортов. Их раздают всем, кому ни попадя. Теперь, похоже, решили получить своего супергонщика.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Соловйов готується до бою з Біллом Гейтсом.
Трамп проти щурів-канібалів.
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