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Вести Кремля: Путин показывает суперсилу. Шумахер купил "Ниву"

Вести Кремля - Читати новину українською

В выпуске программы "Вести Кремля" за 27 мая – сказка про Кощея Бессмертного вызывает несколько странные аналогии с Россией. Вот у Путина есть свой супердевайс, схожий с кощеевой иглой. Только спрятана она не в яйце. Россия – щедрая душа в отношении своих паспортов. Их раздают всем, кому ни попадя. Теперь, похоже, решили получить своего супергонщика.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:

Соловйов готується до бою з Біллом Гейтсом.

Трамп проти щурів-канібалів.

Автор: Юрий Гаврищак
Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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