Вєсті Кремля: Путін показує суперсилу. Шумахер купив "Ниву"
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 травня – казка про Кощія Безсмертного викликає дещо дивні аналогії з Росією. От у Путіна є свій супердевайс, схожий з кощєєвою голкою. Тільки схована вона не в яйці. Росія – щедра душа стосовно своїх паспортів. Їх роздають всім, кому тільки можна. Тепер, схоже, вирішили отримати свого супергонщика.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Соловйов готується до бою з Біллом Гейтсом.
Трамп проти щурів-канібалів.
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