Вєсті Кремля: Путін показує суперсилу. Шумахер купив "Ниву"

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 травня – казка про Кощія Безсмертного викликає дещо дивні аналогії з Росією. От у Путіна є свій супердевайс, схожий з кощєєвою голкою. Тільки схована вона не в яйці. Росія – щедра душа стосовно своїх паспортів. Їх роздають всім, кому тільки можна. Тепер, схоже, вирішили отримати свого супергонщика.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Соловйов готується до бою з Біллом Гейтсом. Трамп проти щурів-канібалів.