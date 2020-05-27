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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Вєсті Кремля: Путін показує суперсилу. Шумахер купив "Ниву"

Вєсті Кремля -

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 травня – казка про Кощія Безсмертного викликає дещо дивні аналогії з Росією. От у Путіна є свій супердевайс, схожий з кощєєвою голкою. Тільки схована вона не в яйці. Росія – щедра душа стосовно своїх паспортів. Їх роздають всім, кому тільки можна. Тепер, схоже, вирішили отримати свого супергонщика.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:

Соловйов готується до бою з Біллом Гейтсом.

Трамп проти щурів-канібалів.

Автор: Юрій Гаврищак
Теги: Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля
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