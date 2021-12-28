Другие курьезные события, которые произошли в России по состоянию на 28 декабря – узнавайте в программе.

Допинг-скандал не помеха: Россия заявила о намерениях принять Олимпиаду-2036

Подруга дочери Путина

Наталья Попова, которая является подругой дочери Владимира Путина, вошла в правление 6 госкомпаний. Скорее всего, таким образом сама дочь президента России и получает все "прелести для жизни".

Паром сломался после ремонта

Пассажирский паром "Босфор Восточный" потерял ход на подходе к острову Попова. Что интересно, он только вышел после ежегодного ремонта. Такие инциденты случаются в России часто с пьяными капитанами.

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