Другие курьезные события, которые произошли в России по состоянию на 28 декабря – узнавайте в программе.
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Подруга дочери Путина
Наталья Попова, которая является подругой дочери Владимира Путина, вошла в правление 6 госкомпаний. Скорее всего, таким образом сама дочь президента России и получает все "прелести для жизни".
Паром сломался после ремонта
Пассажирский паром "Босфор Восточный" потерял ход на подходе к острову Попова. Что интересно, он только вышел после ежегодного ремонта. Такие инциденты случаются в России часто с пьяными капитанами.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 28 декабря: смотрите видео