Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 28 грудня – дізнавайтесь у програмі.

До теми Допінг-скандал не перешкода : Росія заявила про наміри прийняти Олімпіаду-2036

Подруга дочки Путіна

Наталія Попова, яка є подругою дочки Володимира Путіна, увійшла до правління 6 держкомпаній. Найімовірніше, у такий спосіб сама дочка президента Росії і отримує усі "принади для життя".

Пором зламався після ремонту

Пасажирський пором "Босфор Східний" втратив хід на підході до острова Попова. Що цікаво, він лише вийшов після щорічного ремонту. Що цікаво, такі інциденти трапляються у Росії часто з п'яними капітанами.